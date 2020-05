Heftige Debatte um Überprüfbarkeit

Zum wiederholten Mal wurden am Mittwoch die Führungsdebatte für beendet erklärt und die interne Loyalität beschworen. Ob die Kritiker tatsächlich verstummen, ist nur eine von vielen offenen Fragen. So wurde etwa im Vorstand das Ergebnis höflich, aber distanziert zur Kenntnis genommen, Jubel brach nicht aus. Und hinter verschlossenen Türen wurde auch heftig über die Überprüfbarkeit des Befragungsresultats diskutiert. In der „ZiB 2“ am Mittwochabend sagte Rendi-Wagner jedenfalls: „Ich kann nur sagen, dass alles korrekt abgelaufen ist. Der Wahlkommissionsleiter hat uns mitgeteilt, dass es keine doppelten Stimmenzählungen gab.“