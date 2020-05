Kaum Kinder an den heimischen Schulen

Nach wie vor werden an den Schulen nur wenige Kinder betreut. Trotz der Öffnung zahlreicher Geschäfte am vergangenen Wochenende waren am Dienstag laut Daten des Bildungsministeriums nur rund 29.300 bzw. 4,3 Prozent der Unter-14-Jährigen an den Schulen. Zum Vergleich: Eine Woche davor waren es rund 18.500 (2,7 Prozent).