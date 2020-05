Fußball-Österreich hat einen neuen Legionär! Wie Eintracht Frankfurt bekanntgab, wechselt Matteo Bignetti von Sturm Graz in das Leistungszentrum des deutschen Bundesligisten. Der 16-Jährige stand bereits sieben Mal in der U15 und sechs Mal in der U16 im Kasten der Juniorenmannschaften Österreichs, dabei spielte er sieben Mal zu Null.