Wie wichtig Forschung und Innovation in Krisenzeiten wie diesen sein können, zeigt sich an der noch jungen Unternehmergeschichte von Lukas Snizek. Erst vor drei Jahren gründete er als Student mithilfe eines Förderprogrammes von Accent, dem Gründerservice des Landes, sein Start-up Quickspeech. Diese digitale Lern-App ermöglicht es Firmen, interne Weiterbildungen einfach via Handy umzusetzen. Aus aktuellem Anlass hat der Jungunternehmer ein Anti-Covid-Paket für Firmen geschnürt, das es Unternehmern ermöglicht, ihre Mitarbeiter zu Hause auf die neuen Hygieneregeln vorzubereiten. „Durch Digitalisierung und die Innovation können unsere Unternehmer auch auf Krisenzeiten flexibel reagieren“, war Landesrat Jochen Danninger gestern bei der digitalen Besichtigung begeistert.