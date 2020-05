Bis zu 400 Millionen Euro drohen dem blau-gelben Gemeindebund, wie berichtet, heuer durch die Corona-Pandemie in der Kasse zu fehlen. Parallel dazu läuft die Versorgung in den Kommunen seit Beginn der Krise aber ungehindert weiter. „Damit wir das auch weiterhin aufrechterhalten können, bedarf es jetzt einer raschen Hilfe“, heißt es dazu nun aus dem Städtebund. Konkret soll daher ein eigenes Förderungspaket in der Höhe von zwei Milliarden Euro geschnürt werden, das dann direkt in die Gemeinden fließt, so die Forderung.