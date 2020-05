Arbeiterkammer für mehr Arbeitslosengeld

In diesem Zusammenhang erneuert der Präsident auch eine alte Forderung: „Es ist höchst an der Zeit, das Arbeitslosengeld von 55 auf 70 Prozent zu erhöhen!“ Mehr Klarheit will Wieser zudem für Weiterbildungseinrichtungen wie das BFI. „Wenn Schulen Mitte Mai wieder aufsperren dürfen, dann sollte das auch für Erwachsenen-Fortbildungen gelten“, meint er und fordert vom Bildungsministerium nun rasche Klarstellung, wie es um die Wiedereröffnung dieser Institute steht.