Wir haben zwei Kinder. Ein Sohn geht in das Gymnasium und der Kleinere noch in die Volksschule, wandte sich ein Linzer an die Krone. "Im Gym ist der Unterricht geblockt, findet Montag bis Mittwoch beziehungsweise Donnerstag bis Freitag statt. Inder Volksschule unterrichten die Lehrer im Zweitage-Rhythmus, also Montag, Mittwoch, Freitag oder Dienstag und Donnerstag. Meine Frau und ich, wir sind beide berufstätig und sollen das Homeoffice reduzieren", so der verärgerte Vater. Er hat sich ausgerechnet, dass seine Söhne bis zum Schulende nur sechs Mal am selben Tag in der Schule sein müssen.