„Krone“: Was überrascht Sie?

Ariane Biebl: Bei allen wurden auch die Mütter stationär aufgenommen, sie blieben in Quarantäne in den kleinen Zimmern bei ihren Kindern, ohne speziellen Schutz. Sie hatten keine Symptome bei der Aufnahme, drei hatten auch keine bei der Entlassung, zwei Tests hinterher waren negativ. Eine Mutter hatte beim zweiten Test leichte Symptome, konnte aber bald symptomfrei entlassen werden.