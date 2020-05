Ein 71-jähriger Salzburger hat am Dienstagabend laut Bergrettung einen Herzinfarkt bei der Birkhuhn-Jagd in Rauris im Pinzgau erlitten. Weil wegen des schlechten Wetters eine Hubschrauberbergung nicht möglich war, machten sich Bergretter zur Schütteralm im Seidlwinkltal in rund 1700 Meter Seehöhe auf. Ein Bergrettungsarzt konnte nur mehr den Tod des Jägers feststellen.