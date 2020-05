Gewinnt mit City4U Packagaes von Eat the Ball®

Das Salzburger Unternehmen Eat the Ball® hat mit seinem neuesten Produkt, dem Eat the Korn®, ein neues Kapitel in der Brotgeschichte geschrieben. Eat the Korn® - Brot in Form einer Ähre - wird durch das patentierte Verfahren pro.ferment.iced® schonend hergestellt. Dabei werden die Fermente der natürlichen Zutaten bei niedrigen Temperaturen hydriert und somit schonend angereichert. Anschließend werden die wertvollen Inhaltsstoffe in einem mehrstufigen Kühl- und Tiefkühlverfahren im Brot konserviert, wodurch das Brot länger haltbar gemacht wird.