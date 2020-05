Viele Menschen in Kurzarbeit, mehr Arbeitslose, noch immer geschlossene Betriebe: Das sind die Folgen des Lockdowns. Nach den ersten bereits erfolgten Lockerungen dürfen ab 15. Mai auch wieder die Gastronomen aufsperren. „Wir wollen die Wirtschaft und die Menschen in Eisenstadt kräftig unterstützten“, betont VP-Stadtchef Thomas Steiner. Daher habe man ein spezielles Hilfspaket geschnürt. „Jeder Bürger erhält einen Gutschein in Höhe von zehn Euro, der in allen Betrieben einlösbar ist“, unterstreicht Steiner. Zusätzlich nimmt die Gemeinde 40.000 € für Kampagnen in die Hand, mit denen mehr Tagesgäste angelockt werden sollen. Steiner: „Den Schwerpunkt legen wir auf Sport- und Kulturpakete.“ Damit will man die Verluste der Hotelerie zumindest teilweise kompensieren.