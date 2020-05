Außerdem haben Mitarbeiter über die Gesundheitshotline 1450, die in Vorarlberg, Salzburg, Steiermark und Oberösterreich vom Roten Kreuz betrieben wird - 144.919 Anrufe entgegengenommen, berichtete Michael Opriesnig, Generalsekretär des Roten Kreuzes. In den Bundesländern wurde geholfen, Kranken- und Quarantänequartiere für Tausende Personen zu planen und aufzubauen. „Die Österreicherinnen und Österreicher können sich auf das Rote Kreuz und seine Tausenden Mitarbeiter verlassen. Das garantieren wir jetzt, in der Vergangenheit und in der Zukunft“, sagte Peter Kaiser, der stellvertretende Generalsekretär.