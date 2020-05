Achtung, Falle: Vor falschen E-Mails, in denen Betrüger eine Steuerrückerstattung in Aussicht stellen, hat am Mittwoch das Finanzministerium gewarnt. Die Absenderadresse mutet vielleicht auf den ersten Blick sogar täuschend echt an, entspricht aber keiner gültigen Mail-Adresse des BMF. Informationen werden grundsätzlich per Bescheid und via Post und via FinanzOnline Databox zugestellt, wurde betont.