Seit Gründung 1984 ist in der Kernzone des Nationalparks, also in dem am stärksten geschützten Areal, das Mineraliensammeln verboten. „Gleichzeitig hat das Stoanasuachn in der Region aber eine sehr lange Tradition und ist trotz der Strapazen und des ungewissen Erfolgs immer noch die Leidenschaft vieler Menschen“, freut sich Landesrätin Hutter über das Zusammenführen von Naturschutz und regionaler Identität. Und ergänzt: „Das Fundstück selber, mit seiner ganzen Schönheit sowie dem emotionalen Wert, kann der Finder als Lohn für ein beschwerliches, aber faszinierendes Hobby behalten.“