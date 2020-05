Zadic: „Nicht an Alltagsrassismus gewöhnen“

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) appellierte im Zusammenhang mit dem Rassismus-Report, „sich nicht an Alltagsrassismus zu gewöhnen“. Rassistische Diskriminierung sei vielfältiger und durch das Entstehen von sozialen Netzwerken niederschwelliger und perfider geworden. „Wir sind also aufgerufen, umso stärker dagegenzuhalten“, sagte sie in einer Aussendung. Das Justizministerium arbeite „intensiv an rechtlichen Möglichkeiten, Hassposter rascher zu fassen und Betroffenen schneller zu ihrem Recht zu verhelfen“.