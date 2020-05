71,4 Prozent persönliche Zustimmung bei der SPÖ-Mitgliederbefragung, eine Beteiligung von stattlichen 41,3 Prozent - beinahe doppelt so hoch wie bei der letzten Befragung unter ihrem Vorgänger an der Parteispitze, Christian Kern: Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war der Mittwoch ein Tag des Erfolgs. Nach dem Parteivorstand in Wien, bei dem den Genossen das Ergebnis verkündet wurde, sagte die neue, alte Vorsitzende erleichtert in Richtung ihrer Kritiker: „Mut ist immer der richtige Weg.“ Und die SPÖ-Basis ließ sie wissen: „Jede einzelne dieser Stimmen bedeutet mir sehr viel.“