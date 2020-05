Kein Koch: Insta-User zeigen missglückte Gerichte

Eigentlich ist Instagram ja reinster Food-Porn: Fotos von leckeren Gerichten, perfekt in Szene gesetzt, richtig belichtet und auf unglaublichem Hintergrund. „Wow“, denkt man sich jedes Mal, wenn man so ein Bildchen in seinem Newsfeed entdeckt. Gerade in Quarantäne-Zeiten hat sich auch der größte Kochmuffel zum Spitzenkoch entwickelt.