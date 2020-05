Moderatorin mischt Musik-Szene mit ihren Talks auf

Durch den Talk wurde das Team vom gemeinnützigen Verein „Stream Austria“ auf Rozalija Gregurek aufmerksam und sie boten ihr kurzerhand die Moderation des Formates „Fresh Friday“ an. Seit Mitte April steht sie daher jeden Freitag um 20 Uhr live vor den Kameras in der Gösserhalle Wien und begrüßt Musiker aus der vielfältigen und frischen Österreichischen Musikszene, welche sie in diesem Format auch zum Talk begrüßt. "In Zeiten wie diesen halten Kunst und Kultur den Atmen an und wissen nicht, wie und wann es weiter geht. Dies betrifft auch Techniker, Kameramänner, Regisseure, Künstler, Musiker und Moderatoren. Ich bin froh, mit meiner Unterstützung und Tätigkeit ein Zeichen zu setzen und den Zusammenhalt zu fördern, den die Branche jetzt mehr denn je benötigt. Ich freue mich aber auch schon, wenn es dann erlaubt wird, nicht nur die Kameras, sondern auch das Publikum wieder zu sehen“, so Rozalija.