Janka saß im geschlossenen Restaurant seiner Eltern in Obersaxen, das wie fast alles in der Schweiz, zu hat. In der Schweiz wütete das Coronavirus besonders stark, vor allem in der italienischen Schweiz gab es viele Todesopfer. Die Regierung der Eidgenossen reagierte mit einer ähnlichen Lockdown, wie die in Österreich. Sie fingen auch mit den Gartencentern an, bei ihnen sind aber immer noch sämtliche Geschäfte und Restaurants geschlossen. Und das, unter anderem, „lupfe ihm den Deckel“.