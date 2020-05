Während in Österreich die schrittweise Öffnung nach Covid-19 voranschreitet, gibt es in den USA bereits mehr als 1,2 Millionen Infizierte. „Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist an eine landesweite Öffnung derzeit noch nicht zu denken“, sagt Petra Mayer-Linnehan, die als Office Managerin des Österreichischen Außenwirtschafts-Centers in New York arbeitet.