Alle Insassen von Alten- und Pflegeheimen in Tirol bereits getestet

Rund 88 Prozent der Verstorbenen in Österreich sind über 70 Jahre alt. In letzter Zeit kam es aber auch vermehrt bei Jüngeren zu Todesfällen. „Rund 24.000 Tests wurden in Alten- und Pflegeheimen zuletzt durchgeführt. Tirol ist schon zur Gänze getestet“, erklärte Anschober. Er verweist auf eine Studie, die die Situation in Heimen analysiert hat. Todesraten auf der ganzen Welt hätten gezeigt, dass das Risiko für die Bewohner sehr groß sei. „Es ist uns bisher ganz gut gelungen, die ältere Bevölkerung zu schützen, die Häufungen in den Heimen sehen wir jedoch schon.“