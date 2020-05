Nun gab es sogar ein Angebot für ein Comeback. Botafogo Rio de Janeiro, Erstliga-Klub in Brasilien, angelt nach dem Niederländer. Das bestätigt Ricardo Rotenberg, stellvertretender Geschäftsführer von Botafogo Rio de Janeiro, in einem Interview mit „Canal do TF“, einem brasilianischen YouTube-Kanal. „Natürlich besteht ein Risiko, weil er schon lange nicht mehr gespielt hat“, sagt Rotenberg. „Aber er ist mein Idol, ein großartiger Spieler. Für mich war er der beste Spieler der Weltmeisterschaft 2014.“