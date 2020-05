„Pop-up-Radweg“ für Wiener Praterstraße

Gerade wurde Wien noch zur „grünsten Stadt der Welt“ ernannt, City4U berichtete, jetzt wird ein weiterer umweltfreundlicher Schritt gesetzt. Schon diese Woche soll das Projekt starten. Mehr Details sollen am Donnerstagvormittag bei einem Termin für die Medien mitgeteilt werden, die Markierungsarbeiten am Boden der Praterstraße beginnen jedoch schon in der heutigen Mittwochnacht, dem 6. Mai, verriet eine Sprecherin auf Anfrage der APA. Der „Pop-up-Radweg“ soll in beiden Richtungen gewährleistet werden und über die gesamte Praterstraße gehen. Wiener Radler dürfen gespannt sein.