Schrittweise zurück in die Normalität - so beinahe überall der Tenor dieser Tage. Auch die Bezirkshauptmannschaften in Tirol öffnen am Montag wieder ihre Türen. Allerdings nur für dringliche Angelegenheiten, die nicht telefonisch oder per E-Mail erledigt werden können und unter strengen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.