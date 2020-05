378 Mal stand Ivica Osim an der Seitenlinie der „Schwoazen“. Und erreichte dabei mit Spielern wie Franco Foda, Mario Haas, Ivo Vastic oder Hannes Reinmayr Sensationelles. Zwei Meistertitel, drei Pokalsiege, drei Supercupsiege, viermal Vizemeister stehen von Juni 1994 bis September 2002 in seiner Vita. Auch international sorgte „Ivan der Große“ für viel Aufsehen: Bei drei Teilnahmen an der Champions League gelang einmal sogar der Vorstoß in die Zwischenrunde, unvergessen sind die Duelle mit Real Madrid, Manchester United oder Inter Mailand.