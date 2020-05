Der 51-Jährige wurde vom Nachrichtenportal „t-online.de“ zur Formel-1-Zukunft des deutschen Ex-Serienweltmeisters befragt. „Ich glaube, Sebastians Zukunft hängt einzig und allein von seiner persönlichen Motivation ab. Vom Alter her kann er noch viele Jahre mitfahren. Wenn Sebastian nach dieser Saison also weitermachen will, dann wäre er eine große Verstärkung - für jedes Team“, versicherte Häkkinen.