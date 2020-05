Der Lenker hatte die Anhaltebefehle der Beamten einfach ignoriert, als diese ihn am Nachmittag gegen 14.45 Uhr im Bezirk Ottakring stoppen wollten. Der Verdächtige sei „ohne jegliche Rücksicht auf die Allgemeinheit“ in der Folge davongerast, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Verkehrsgebote missachtete der Flüchtende bei seiner Höllenfahrt völlig, auch verursachte er mehrere Verkehrsunfälle und brachte auch mehrere Fußgänger in Lebensgefahr. So hätten Passanten „zur Seite springen müssen“, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden, so Eidenberger. Auch habe der Lenker versucht, einen Polizeiwagen zu rammen, wird berichtet.