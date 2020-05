Herr Teufl, was sagen Sie als Hotelier zu den angekündigten Maßnahmen der Landesregierung?

Meiner Meinung nach gehen diese an der Praxis vorbei und ich kann es deshalb nicht nachvollziehen.



Inwiefern?

Ich hatte allein am vergangenen Wochenende 18 Stornierungen für die kommenden Monate. Die Hälfte davon waren Österreicher, die sich den Urlaub heuer nicht mehr leisten können, weil sie in Kurzarbeit oder arbeitslos sind.



Wie ist Ihre Prognose für das heurige Jahr?

Wir werden sicher kein Geschäft machen und wenn es noch gut geht, schaffen wir vielleicht 50 Prozent zum Vorjahr. Neben geschlossenem Hotel wurden bei mir in der Gastronomie so gut wie alle Veranstaltungen, zum Beispiel Hochzeiten, abgesagt. Ich rechne damit, dass es mindestens drei Jahre dauern wird, bis wir wieder voll ausgelastet sind.