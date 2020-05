Gepostet hat sie das Bild als Dank für die vielen Glückwünsche zu ihrem 32. Geburtstag am Dienstag. In liebevollen Worten schrieb sie an ihre Fans: „Danke für die Geburtstagswünsche. Ich hoffe, dass ihr alle in dieser verrückten Zeit sicher und gesund seid.“

Der Post versetzte Adeles Follower in helle Begeisterung. Viele staunten über ihre tolle Figur und erklärten, sie sei eine Motivation, dranzubleiben. In wenigen Stunden erreichte das Foto mehr als 1,5 Millionen Likes.