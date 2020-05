Für das Unternehmen bringt das den Startschuss. „Genau das bietet die Wörthersee Schifffahrt bereits seit Jahrzenten an. Wir bedienen 10 Anlegestellen am See und haben pro Tag über 80 Stopps bzw. Unterbrechungen an den jeweiligen Anlegern von Klagenfurt über Reifnitz und Maria Wörth bis nach Velden am Wörthersee“, erklärt Huditz. Somit steht dem Saisonstart der technisch gerneralüberholten Flotte nichts mehr im Wege.