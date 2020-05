Belo Horizontes Stadtoberhaupt Alexandre Kalil sagte „ESPN“: „Jetzt an Fußball zu denken ist Schwachsinn.“ Die offizielle Zahl der Corona-Infizierten in Brasilien liegt mittlerweile bei 114.715, es starben 7.921 Menschen. Krankenhäuser und Friedhöfe sind vielerorts an ihre Grenzen gelangt, das System ist kollabiert. Einige Städte wie Rio de Janeiro, Sao Paulo oder Brasilia setzen nun auf provisorische Kliniken, die auch in Fußballstadien entstanden sind.