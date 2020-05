Sowohl am Campagne-Areal in der Reichenau - dem größten städtischen Wohnbau seit den Olympischen Spielen - als auch beim Projekt „Wohnen am Park“ in der Andechsstraße wird unter Einhaltung der Covid19-Beschränkungen gebaut. Laut den Bauträgern Innsbrucker Immobilien Gesellschaft (IIG) und Neue Heimat Tirol (NHT) kommt es bei beiden Großbauprojekten zu keinen nennenswerten Verzögerungen.