Drei bis fünf Jahre soll es laut Bürgermeister Rupert Winter dauern, bis der Autobahnanschluss Altenmarkt-Reitdorf fertig ist. Jetzt hat das Projekt eine weitere Hürde genommen. Die „Erweiterte Strategische Analyse“ wurde vom Klimaschutzministerium bewilligt. „Wir wollen nun die nächsten Schritte gehen“, meint Winter. Er selbst hofft, dass die Wirtschaft bereits wieder in Gang gekommen ist, „wenn das Geld in die Hand genommen werden muss“. Neben den Gemeinden Flachau und Altenmarkt sind die Asfinag und das Land an dem Projekt beteiligt.