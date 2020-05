„Die Helix-Treppe wurde eingeflogen“, schildert Stadtchef Günter Mitterer die Sanierungsarbeiten in der Liechtensteinklamm bei St. Johann. Die 60 Meter lange Wendeltreppe führt von oben in das Innere der Klamm und soll die Hauptattraktion des Ausflugszieles werden. Nach der dreiwöchigen Pause der Arbeiten am Höhepunkt der Corona-Krise peilt Mitterer nun eine Eröffnung der Klamm für Mitte Juni an. „Die Eröffnungsfeier wollen wir voraussichtlich 2021 nachholen“, erklärt Mitterer. Wegen eines Felsschlages ist die Schlucht seit drei Jahren gesperrt.