„Momentan steht das Projekt natürlich in Frage“, schildert der Flachauer Bürgermeister Thomas Oberreiter. Mitten in den Architektur-Wettbewerb im März für die für 2022 geplante Einsatzzentrale von Feuerwehr, Polizei und Bergrettung platzte die Corona-Krise. Die Einreichfrist für die Architekten wurde nun bis Juni verlängert. Doch ob Oberreiter den Bau der auf grobe Kosten von fünf Millionen Euro geschätzten Einsatzzentrale wie geplant im kommenden Jahr angehen kann, ist unsicher. Der Ortschef will auf mögliche Hilfen vom Land und auf die Sommersaison warten. „Wir sind natürlich vom Tourismus abhängig“, sagt Oberreiter. Ein Fünf-Millionen-Euro-Projekt sei für eine Gemeinde wie Flachau in Krisenzeiten nicht problemlos zu stemmen. Er erwartet wegen der abrupt beendeten Wintersaison ein Minus von 10 Prozent bei der für die Gemeinden so wichtigen Kommunalsteuer.