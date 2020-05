Die 32-jährige Sängerin bestätigte am Dienstag in einem Tweet, dass sie und ihr Partner Elon Musk ihr Kind tatsächlich X Æ A-12 nennen, und lieferte eine Erklärung des Namens dazu. Sie schrieb: „X, die unbekannte Variable. Æ, meine Elfen-Schreibweise für Ai (Liebe und/oder Artificial Intelligence, auf Deutsch künstliche Intelligenz). A-12, Vorgänger der SR 17 (unser Lieblingsflugzeug). Keine Waffen, kein Schutz, nur Geschwindigkeit. Groß in der Schlacht, aber nicht gewalttätig.“ A stehe zudem für „Archangel“, ihren Lieblingssong. Ein kleiner Fehler hat sich in ihrer Erklärung eingeschlichen. Bei dem Flugzeug sollte es vermutlich eigentlich Lockheed SR-71 heißen.