Neben dem Aparthotel werden nach dem Vorbild der bereits bestehenden „Kautz“-Häuser zwei weitere Chalets errichtet. Prägend ist dabei die Steinfassade, die in ihrer Farbe an das Federkleid von Käuzen erinnert. Mit den neuen Chalets will man vor allem größere Gruppen ansprechen. „Der Katschberg ist ein Familienskigebiet und unsere Chalets sind daher auch auf Familien abgestimmt. Hier können sich dann zum Beispiel auch befreundete Gruppen mit ihren Kindern wohlfühlen“, erklärt Bogensperger