Wiederansiedlung im Nationalpark passè

Aber was bedeutet das nun für Bär, Wolf und Co., die sich langsam wieder in Österreich ansiedeln? Im Nationalpark Hohen Tauern wird es keine aktiven Wiederansiedlungsmaßnahmen für diese Arten geben, jedoch werden Ranger und Wildhüter geschult, um Nachweise von Großraubwild wissenschaftlich zu erfassen – sollten sich diese einmal in den Nationalpark Hohe Tauern verirren.