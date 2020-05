Industrie im Zukunftsmodus

Mit Nachhaltigkeit als Stärkefeld will auch die Kärntner Industrie gestärkt aus der Krise hervorgehen. Auch in der geringen Betroffenheit Kärntens durch die Pandemie und der Digitalisierung sieht IV-Präsident Timo Springer Stärkefelder: „Kärnten muss jetzt rasch in den Zukunftsmodus kommen, um sich entsprechend zu positionieren.“