Großbritannien galt noch vor einigen Wochen als Land, in dem sich das Coronavirus nur zaghaft auszubreiten schien. Politiker klopften sich bereits auf die Schulter und lobten das Gesundheitssystem, das so gut wie kein anderes auf der Welt auf eine Pandemie vorbereitet sei. Doch das sollte sich schnell als Irrtum erweisen. Inzwischen hat das Vereinigte Königreich mehr Todesfälle unter Covid-19-Patienten registriert als irgendein anderes Land in Europa. Mit mehr als 32.300 Opfern lösten die Briten Italien in dieser traurigen Rangliste ab. Erst am Dienstagabend gab der renommierte britische Wissenschaftler Neil Ferguson wegen Fehlverhaltens in der Krise seinen Posten als Regierungsberater auf.