In Bosnien hat der bekannte Arzt Jusuf Sabanovic für Empörung gesorgt, weil er trotz der strikten Corona-Einschränkungen eine Geburtstagsfeier in einem Luxusrestaurant veranstaltete. Polizisten brachen die Party des Leiters der Chirurgie eines Krankenhauses in Sarajevo am Montagabend ab. Auch Sabanovics prominente Gästeliste stieß auf Unverständnis. Unter den Teilnehmern der Feier befand sich Außenhandelsminister Stasa Kosarac.