Natur und Sonnenstrahlen

Auf gesunde Ernährung sei auch besonders zu achten, da der Körper in Stresszeiten mehr Magnesium, Vitamin C, Eisen oder Zink verbraucht als sonst. Bewegung an der frischen Luft, Aufenthalte in der Natur und Sonnenstrahlen sorgen für Ausgeglichenheit: „Im Gegenzug sollte man vermeiden, zu viele negative Filme oder Nachrichten zu konsumieren, vor allem am Abend. Das Gehirn speichert so etwas und beschert einem nächtens innere Unruhe.“