In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist am Dienstagabend ein Wolkenkratzer in Brand geraten. Videos in den sozialen Medien zeigten den lichterloh brennenden 190 Meter hohen Abbco Tower im Emirat Schardscha. Herunterfallende Trümmerteile beschädigten zahlreiche parkende Autos. Laut lokalen Medien gab es nur ein paar Leichtverletzte. Das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte Schlimmeres. Das Feuer ist laut ihren Angaben bereits unter Kontrolle. Die Suche nach weiteren möglichen Opfern wurde zum Teil mit Drohnen durchgeführt.