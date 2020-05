Lenker in Wracks eingeklemmt

Es kam zum rechtwinkeligen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die daraufhin in ein angrenzendes Feld katapultiert wurden. Beide Lenker wurden in ihren Wracks eingeklemmt. Der 31-Jährige dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Der 51-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit und mit der Rettung ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Sein auf dem Beifahrersitz mitfahrender Sohn konnte selbst aus dem völlig demolierten Fahrzeug steigen.