„Wir werden bis zu 100.000 Menschen verlieren. Das ist eine schreckliche Sache.“ Mit diesen düsteren Prognosen hat US-Präsident Donald Trump viele seiner Landsleute in Schrecken versetzt. Die Todeszahlen nähern sich tatsächlich diesem Horror-Wert an. Wissenschaftlern zufolge sind bereits mehr als 70.000 Menschen durch eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ums Leben gekommen. Neue, noch finsterere Zahlen legte das Institute for Health Metrics and Evaluation im Bundesstaat Washington vor: Demnach könnte die Zahl der Todesopfer bis Juli auf über 130.000 steigen.