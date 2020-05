Aktie stürzte wegen Mangel an Rindfleisch-Produkten ab

Beinahe jede fünfte Filiale sei von den Engpässen betroffen - die Rindfleischburger waren in 18 Prozent der Restaurants restlos ausverkauft, berichtete ein Experte der Investmentbank Stephens. Das machte sich auch an der Börse bemerkbar: Die Aktien von Wendy’s rutschten zeitweise deutlich ins Minus.