5. März: Erste Infos aus Island - BH Landeck leitete am selben Tag Erhebungen ein

Die Tiroler Gesundheitsbehörden wurden vom Krisenstab des Bundes am 5. März informiert, dass es Zusammenhänge zwischen nach ihrer Rückkehr nach Island positiv getesteten IsländerInnen und ihrem vorhergehenden Urlaubsaufenthalt in Ischgl geben könnte. Daraufhin haben die Tiroler Gesundheitsbehörden umgehend um nähere Details zu diesen Fällen ersucht. Da die Daten der an Covid-19 erkrankten isländischen Urlaubsgäste nicht zur Verfügung standen, ordnete die Bezirkshauptmannschaft Landeck als zuständige Gesundheitsbehörde noch am 5. März an, die persönlichen Daten aller Gäste aus Island, An- und Abreiseart sowie die Dauer des Aufenthaltes in Ischgl ab Mitte Februar zu erheben.