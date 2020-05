Trotzdem kam das Land gut durch die Krise: Schon am 14. März trat eine zweiwöchige Quarantäne für alle Einreisenden in Kraft. Am 19. wurden die Grenzen geschlossen, am 23. ein strenger Lockdown beschlossen - obwohl da erst 102 Fälle gemeldet waren. Seit 29. April gibt es wieder Lockerungen - neben notwendigen Diensten sind Schulen, einige Geschäfte und auch Restaurants mit Essen zum Mitnehmen wieder geöffnet.