Die Profis des spanischen Fußball-Meisters FC Barcelona beenden ihre Corona-Pause. Am Mittwoch unterziehen sich Lionel Messi und Co. zunächst Corona-Tests, das Individualtraining soll dann „in den nächsten Tagen“ beginnen, teilten die Katalanen mit. In La Liga sind noch elf Runden ausständig, Barca führt die Tabelle zwei Punkte vor Real Madrid an.