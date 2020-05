Was einfach klingt, war eine langwierige Angelegenheit. Knapp ein Monat feilte das Quartett an dem Song „In Your Eyes“. „Im Studio sitzt du zusammen und jeder kann sofort sagen, wenn ihm etwas nicht passt. Im Home Office geht das nicht“, sagt Mörth. Die Mühen haben sich definitiv gelohnt: „In Your Eyes“ ist eine rockige Coverversion des gleichnamigen Hits des kanadischen Künstlers The Weeknd.